В Екатеринбурге мать жестоко избила трехлетнего сына в гипсе и получила срок 16 лет

В Екатеринбурге женщину осудили за расправу над сыном

В Екатеринбурге вынесли приговор женщине за избиение собственного трехлетнего сына. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, женщина отрицает свою вину. По ее версии, травмы несовершеннолетнему нанес ее сожитель. Ранее ей уже выносили оправдательный приговор, но прокуратура добилась пересмотра дела.

Адвокат россиянки раскрыл ее версию событий. Так, когда она ушла по делам, ребенок проснулся и стал плакать. Сожитель пытался его успокоить, но позже избил. Причиной агрессии стало в том числе и то, что мальчик якобы мешал мужчине заниматься сексом с партнершей.

После пересмотра дела мать приговорили к 16 годам лишения свободы.

Инцидент произошел в 2025-м году. За некоторое время до этого мальчик получил перелом, но его выписали, и в этот день он вернулся из больницы домой в гипсе. Россиянка ударила его несколько раз и бросила на пол.

У ребенка диагностировали разрывы жизненно важных органов, ребро пробило легкое. Спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что на Алтае двухлетний ребенок впал в кому после того, как его избил отец.