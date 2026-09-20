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Общество

Жители одной страны за океаном массово заинтересовались переездом в Россию

Посол Степанов: десятки граждан Канады получили визы на переезд в Россию
Ethan Cairns/Global Look Press

Десятки граждан Канады получили визы на переезд в Россию. Об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

По его словам, канадцы регулярно подают запросы в консульские учреждения на переезд в Россию, поскольку разделяют традиционные духовно-нравственные ценности страны. Посол уточнил, что для таких иностранцев в РФ предусмотрен отдельный визовый механизм, утвержденный указом президента Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки».

«В рамках этой программы счет виз идет на десятки», — заявил Степанов.

В августе 2024 года Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Согласно ему, РФ помогает иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не согласны с «политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки». Им могут выдать разрешение на временное проживание в РФ без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа о владении русским языком, а также знания истории и основ законодательства страны.

Ранее стало известно, сколько виз в Россию выдали иностранцам, разделяющим традиционные ценности.

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