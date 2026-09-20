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Общество

В Московском регионе сняли ограничения на работу аэропортов

Росавиация: четыре аэропорта Московского региона возобновили обслуживание рейсов
Telsek/Shutterstock/FOTODOM

Четыре аэропорта Московского региона — Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский — возобновили прием и отправку самолетов в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Росавиации.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 9:01 мск.

Аэропорты столичного региона приостановили обслуживание рейсов в связи с необходимостью обеспечить безопасность полетов. Как писали СМИ со ссылкой на представителей авиагаваней, из-за ограничений более 30 самолетов не смогли приземлиться в аэропортах Москвы. В частности, Шереметьево вынужденно отказался принять около 25 рейсов, а Внуково — порядка 10 рейсов.

Утром 20 сентября мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что была отражена самая массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Со вчерашнего дня на всех рубежах сбили более 1600 дронов. При этом 450 воздушных целей уничтожили непосредственно на подлете к Москве. Один из беспилотников попал в здание в районе Орехового бульвара, еще несколько БПЛА достигли территории местного нефтеперерабатывающего завода.

Также последствия были зафиксированы в Московской области. В нескольких населенных пунктах начались пожары, жилые дома получили повреждения. Власти сообщили, что пострадали мирные жители. Двух человек спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на территории Шереметьево упал БПЛА.

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