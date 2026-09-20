Глава одного из округов Подмосковья рассказал о последствиях налета БПЛА

Каторов: в Ленинском округе Подмосковья при атаке БПЛА пострадали пять человек

В Ленинском городском округе Московской области после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выявили повреждения 14 жилых домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава округа Станислав Каторов.

По его словам, здания получили повреждения в результате падения дронов и их обломков. В поселке Молоково оказались повреждены 12 домов, один из которых частный. Также украинские дроны нанесли урон двум жилым домам в деревнях Андреевское и Мильково.

«На местах работают все экстренные и оперативные службы», — подчеркнул Каторов.

В заявлении отмечается, что в результате налета БПЛА пострадали пять человек. Раненых доставили в больницу.

Глава округа заверил, что жителям будет оказана вся необходимая помощь. Он обратился к гражданам с просьбой не публиковать в сети кадры с мест происшествий, а также личные данные пострадавших людей.

Утром 20 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что была отражена самая массированная атака украинских БПЛА. Со вчерашнего дня на всех рубежах сбили более 1600 беспилотников, непосредственно на подлете к столице перехватили 450 целей. Один из дронов попал в здание в районе Орехового бульвара, также было зафиксировано повреждение объекта на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в нескольких населенных пунктах произошли пожары. Два человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще несколько пострадали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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