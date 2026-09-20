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Общество

Россиянин громил мебель в отеле Таиланда и ел цементную крошку в полиции после задержания

В Таиланде ищут семью туриста из РФ, который неадекватно вел себя в полиции
mickeykwang/Shutterstock/FOTODOM

Россиянин попал в полицейский участок из-за неадекватного поведения в отеле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу одной из волонтерских групп Светлану Шерстобоеву.

По ее словам, мужчину зовут Олег, он из Москвы. Вместе со спутницей он отправился на остров недалеко от Пхукета, но в отеле по неизвестной причине он устроил дебош. Турист бил стекла в номере и крушил мебель.

После этого его задержали и поместили в камеру в полицейском участке. Там Олег пытался содрать со стены кафель и ел цементную крошку от нее.

Из-за употребления не предназначенного для еды продукта, состояние россиянина ухудшилось. Женщина, переводившая допрос мужчины, смогла уговорить полицейских направить Олега в больницу.

На данный момент турист находится с правоохранителями. Волонтеры тем временем активно ищут родственников москвича. Семье предстоит не только забрать Олега, но и оплатить ущерб отелю и полицейскому участку.

«Если оплатить ущерб, Олега могут отпустить домой в сопровождении родных или друзей», – сообщается в публикации.

В случае, если никто не прилетит за мужчиной, он может отправиться в местную тюрьму.

Ранее сообщалось, что новоизбранный глава немецкого города избил полицейских.

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