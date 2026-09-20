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Общество

Стали известны подробности смертельного нападения медведя на сторожа на Камчатке

АиФ: напавший на сторожа на Камчатке медведь разрушил ограждение предприятия
Илья Тимин/РИА Новости

Мужчина, умерший после встречи с медведем на Камчатке, был охраняющим предприятие сторожем. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, инцидент произошел в поселке Усть-Камчатск, где находится одно из топливных предприятий региона. Хищник поднялся на металлическое ограждение и смог попасть на территорию объекта.

В этот момент там находились два охранника. Один из них услышал шум и вышел посмотреть, что происходит. В трех метрах от поста на него напало животное, медведь задрал мужчину.

В этот момент коллега умершего оставался в помещении. На территории также находились собаки, но помешать зверю они не смогли.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти», – сообщается в публикации.

До этого в Иркутской области медведь растерзал двоих мужчин, пришедших в лес за ягодами. Им пытался помочь лесник, но хищник переключился на него, поэтому мужчина бросился искать помощь. В итоге животное ликвидировали.

Ранее россиянам назвали средства, которые спасут от медведя.

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