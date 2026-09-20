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Общество

В ЦИК рассказали о явке на выборах в начале третьего дня голосования

ЦИК: явка на выборах в Госдуму к утру 20 сентября составила 45%
Vladislav Nekrasov/Reuters

Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 07:35 мск составила 45%. Это следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Выборы в Госдуму IX созыва стартовали 18 сентября. 20 сентября в России проходит заключительный, третий, день голосования. Участие в выборах принимают десять партий, в числе которых «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди» и др. Впервые возможность проголосовать появилась у жителей новых регионов страны: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также проголосовать могут россияне, живущие за границей, где открыты 333 избирательных участка в 152 странах.

Свои голоса на выборах уже отдали президент России Владимир Путин, глава правительства РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и другие высокопоставленные лица страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков смог проголосовать лишь с четвертой попытки. Представитель Кремля рассказал, что утром первого дня выборов ему три раза не удалось проголосовать онлайн из-за перегрузки, а вечером все легко получилось. Известно, что глава государства также принял участие в выборах дистанционно.

Ранее Канье Уэст «проголосовал» на выборах в Госдуму.

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