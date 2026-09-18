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Общество

Стоматолог рассказал, сколько минут нужно чистить зубы

Стоматолог Корякин: короткая чистка оставляет на зубах до 40% налета
Vladimir Gjorgiev/Shutterstock/FOTODOM

Рекомендация чистить зубы 2–3 минуты — это не формальность, а минимальная продолжительность, необходимая для удаления зубного налета. О том, почему это так важно и что происходит, если сократить время чистки, «Газете.Ru» рассказал стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог, основатель «Клиники доктора Корякина» Артем Корякин.

По словам врача, зубной налет — это биопленка, состоящая из бактерий и продуктов их жизнедеятельности. Чтобы ее эффективно удалить, требуется определенное время. За 30–60 секунд можно счистить только видимые загрязнения, но не микробную пленку в труднодоступных местах.

«Три минуты чистки зубов — это не случайная цифра. За это время щетка успевает пройти по всем поверхностям всех зубов, удаляя налет. За минуту, например, качественно очистить весь зубной ряд, особенно дальние зубы, практически невозможно», — объяснил врач Корякин.

Скорость образования налета тоже играет свою роль. Бактерии начинают размножаться в полости рта уже через 1–2 часа после чистки, а через сутки налет минерализуется и превращается в зубной камень. Поэтому двухразовая чистка в день — это минимум, необходимый для сдерживания процесса.

«Если сокращать время чистки, налет накапливается на зубах в труднодоступных местах: в межзубных промежутках, в придесневой зоне. Это приводит к развитию кариеса и гингивита. А затем воспаление переходит на пародонт, что грозит расшатыванием зубов», — предупредил стоматолог.

Исследования подтверждают прямую связь между длительностью чистки и качеством гигиены, рассказал врач. Среднее время чистки у большинства людей составляет 45–60 секунд, этого недостаточно. Также механическое очищение щеткой удаляет около 60% налета, остальное приходится на межзубные промежутки — их нужно чистить нитью или ершиком.

По мнению стоматолога, время чистки не должно быть единственным ориентиром. Важна и правильная техника: щетку располагают под углом 45 градусов к десне, движения — выметающие, от десны к краю зуба. Жесткость щетки подбирается индивидуально, а время чистки засекается по таймеру. В электрических щетках, как правило, таймер уже встроен.

«Вечерняя чистка особенно важна, поскольку во время сна слюноотделение снижается, и бактерии получают возможность размножаться без препятствий. Если не удалить налет перед сном, за ночь он успевает закрепиться, а утром его будет сложнее счистить», — резюмирует эксперт.

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