Стало известно, сколько экс-губернатор Курской области зарабатывает в колонии

Осужденный за взяточничество экс-глава Курской области Алексей Смирнов в колонии освоил работу портного и получает за нее около 5 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, после апелляций бывшего губернатора отправили в ИК-5 в Нарышкино Орловской области, где он работает в швейном цеху — в том числе выполняет заказы, поступившие от министерства обороны, по пошиву военной формы.

Mash поясняет, что Смирнову выдают минимальную зарплату в размере порядка 23 тысяч рублей, половину которой удерживают в счет уплаты присужденного ему штрафа, а еще примерно треть забирают на содержание в колонии. Соответственно, по подсчетам канала, на руках у экс-главы региона остается около 5 тысяч рублей.

«Такими темпами, чтобы выплатить штраф в 400 млн рублей, ему понадобится 3000 лет», — говорится в посте.

Смирнова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за участие в финансовых махинациях при возведении военных объектов на территории Курской области. Следствие считает, что они с бывшим заместителем Алексеем Дедовым получили свыше 21 млн рублей в виде взятки за содействие компаниям в получении госконтрактов на строительство укреплений.

В ходе судебного процесса Смирнов полностью признал вину и заключил сделку со следствием. До этого он пытался оправдать свое взяточничество контузией, якобы полученной на рабочем месте и вызвавшей «излишнюю исполнительность».

Ранее суд не стал менять приговор бывшему главе Курской области Смирнову.