Якутянин заплатил 118 млн рублей за ловлю осетра

Верхнеколымский районный суд Якутии вынес приговор местному жителю по делу о незаконном вылове краснокнижной рыбы, мужчина поймал и продал более 200 осетров. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Саха (Якутия).

По данным суда, якутянин незаконно выловил 245 экземпляров сибирского осетра, рыбы, запрещенной к добыче. После этого он перевез улов домой и впоследствии продал.

Суд признал мужчину виновным в незаконной добыче и продаже биоресурсов и назначил ему 300 часов обязательных работ, также с якутянина взыскали почти 118 млн рублей в пользу государства.

До этого в Хабаровском крае возбудили уголовное дело в отношении шести местных жителей, которых подозревают в организации незаконной добычи камчатского и синего краба с ущербом государству более чем на 1 млрд рублей. Как сообщили в краевом Следственном комитете, фигуранты за три года выловили более 250 тыс. кг живого краба.

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