Россияне рассказали о своем отношении к истории с концертом Канье Уэста

Большинство россиян (67%) знают, кто такой американский рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и компании «Афиша».

Опрос среди интернет-пользователей на фоне новостей о возможном концерте артиста показал, что 26% считают, что концерт Канье Уэста отменят. Также 17% считают, что из-за противоречивой информации сложно делать выводы, а 16% верят – что концерт состоится. Кроме того, 8% респондентов считают, что концерт просто перенесут на другую дату.

По данным опроса, россияне неоднозначно относятся к возвращению зарубежных звезд на российские площадки. Сразу 38% респондентов считают, что зарубежные артисты сами не хотят выступать в России, а 29% заявили, что они преимущественно слушают российских исполнителей. Также 17% россиян хотели бы вживую увидеть многих иностранных музыкантов, а 16% считают, что приезд зарубежных артистов сделал бы афишу разнообразнее.

Что касается покупки билетов на концерт зарубежных артистов, 38% россиян заявили, что их остановят неприятные высказывания или поступки исполнителя. Ключевым барьером для 29% респондентов стала высокая стоимость билетов, а 21% не хотят ехать ради концерта в другой город. Кроме того, 6% выделили непонятные правила возврата билетов, а 5% не хотят покупать билеты, если нет уверенности, что концерт действительно состоится.

Большинство участников опроса (63%) заявили, что готовы потратить на билет не более 2 тыс. рублей. Также 19% назвали для себя комфортной сумму от 2 до 5 тыс. рублей, 9% — 5-10 тыс.

Также, по данным опроса, 81% россиян не готовы ездить в другой город ради выступления артиста.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 3 по 10 сентября 2026 года. Всего в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.