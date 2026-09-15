Верховный суд утвердил концепцию внедрения ИИ в российские суды

Более 95% судей в России начнут использовать ИИ к 2030 году

Свыше 95% судей в РФ к 2030 году будут применять в своей работе сервисы на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), доля сгенерированных проектов процессуальных документов при этом, возможно, дойдет до 30–50%. Это предусматривается в Концепции внедрения технологий искусственного интеллекта в судопроизводство, которая была утверждена в сентябре председателем Верховного суда Игорем Красновым.

В Концепции внедрения ИИ отмечается, что к 2030 году использование судебных сервисов искусственного интеллекта сможет сократить сроки рассмотрения простых дел примерно на треть и уменьшить количество отмененных решений на 15–30%. Также целевые показатели предусматривают, что ИИ почти полностью сможет взять на себя подготовку протоколов судебных заседаний, анализ доказательств и выявление противоречий в материалах дела.

Ответственным за разработку и реализацию проектов по цифровизации является Центр судебных компетенций в сфере ИИ, созданный в Верховном суде (ВС). Руководителем назначен судья ВС Денис Кунев, который ранее возглавлял информационно-аналитическое управление Генеральной прокуратуры.

Ранее в Сбере спрогнозировали дальнейшие этапы развития искусственного интеллекта,