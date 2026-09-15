В Азовском море появились новые виды рыб

Рекордная соленость Азовского моря привела к появлению в нем новых видов рыб и организмов из Черного моря, а также Атлантического и Тихого океанов. Об этом сообщили РИА Новости в Южном научном центре Российской академии наук (РАН).

По данным ученых, соленость Азовского моря начала расти с 2007 года и достигла 16 промилле, что стало историческим максимум за 150 лет наблюдений. В связи с этим в море произошла перестройка экосистемы с осолоненной морской до типичной морской. В частности, новые условия «пришлись по душе» черноморским камбалам, акуле катран и бычкам, сообщили эксперты.

«Активно проникают в Азовское море из Черного моря медузы корнерот и ушастая», — добавили ученые.

Кроме того, в Азовском море появились жители Атлантики и Тихого океана. Это серебряный карась, пиленгас, солнечный окунь и восточная креветка.

До этого ихтиолог Александр Касумян предсказал появление в Черном море нетипичных обитателей — акул и тунцов. По его словам, такое возможно при дальнейшем сохранении климатического тренда на потепление. Ученый добавил, что Черное море менее соленое, чем Мировой океан. Однако некоторые акулы способны адаптироваться к таким условиям, если среднемировые температуры продолжат расти.

Ранее был обнаружен вид рыб, обитающих под землей.