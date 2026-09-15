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Общество

В Бурятии медведь загнал пенсионера на дерево

В Бурятии 70-летний пенсионер спасся от медведя, забравшись на дерево
gigello/Shutterstock/FOTODOM

В Хоринском районе Бурятии медведь напал на местного жителя, мужчина спасся, забравшись на дерево. Об этом сообщается в канале «Хоринск инфо».

Инцидент произошел вблизи села Кульск на берегу реки Уда. Хищник напал на 70-летнего мужчину, пожилой человек смог спастись от зверя, взобравшись на дерево. Пострадавший госпитализирован в центральную районную больницу, он находится в состоянии средней степени тяжести. На место нападения выехали охотоведы.

Глава Хоринского района Булат Цыремпилов обратился к жителям с призывом воздержаться от посещения леса, местные власти рассматривают возможность перевода учеников на дистанционное обучение.

До этого в поселке Усть-Баргузин из-за появления медведя школьников временно перевели на дистанционное обучение. Хищника заметили переплывающим реку Баргузин в районе старого парома, позднее медведь вышел на улицу Ватутина, животное разгромило мусорный бак.

Ранее под Екатеринбургом медведь вышел к школьникам на автобусную остановку.

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