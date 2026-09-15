МЧС сняло запрет на свободную продажу противогазов в России

МЧС: противогазы поступят в свободную продажу в России с 1 марта 2027 года

С 1 марта 2027 года в свободную продажу в России поступят сертифицированные противогазы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В продажу поступят гражданские фильтрующие противогазы, в том числе детские, и камеры защитные детские. В министерстве уточнили, что противогазы были исключены из запрещенного к свободной реализации перечня видов продукции после разработки соответствующей нормы министерством и ее закрепления указом президента РФ Владимира Путина.

«На рынке встречались низкокачественная продукция и контрафакт. <...> Теперь качество будет контролироваться», — говорится в сообщении.

27 августа в Ульяновске сотрудники полиции задержали двух студентов за кражу 20 противогазов из бомбоубежища. Молодые люди попытались попасть в убежище через вентиляцию, но им это не удалось. Они взломали дверь. Внутри они нашли противогазы, забрали их с собой и продали третьим лицам, ущерб оценивается в 141 тысячу рублей.

Ранее в Липецке пятеро подростков получили ожоги из-за патрона для противогаза.