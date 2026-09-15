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Общество

Мирошник назвал число жителей России, погибших от атак ВСУ за неделю

Мирошник: трое детей и 45 взрослых погибли в России из-за атак ВСУ за неделю
Илья Питалев/РИА Новости

Почти полсотни жителей России погибли в результате атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю. Об этом журналистам ТАСС сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

«В течение минувшей недели от рук украинских боевиков погибло 48 мирных жителей российских регионов, в числе погибших трое детей. Все они стали жертвами <...> дронных ударов», — рассказал дипломат.

Как он отметил, ВСУ за данный период наносили в среднем около 1 180 ударов по объектам гражданской инфраструктуры ежедневно.

13 сентября украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Нижнекамск в Татарстане. В результате ударов пострадали 12 человек, еще два жителя получили несовместимые с жизнью травмы. По данным властей, в городе оказались повреждены жилые дома и промышленные предприятия. На территории одного из заводов произошел пожар. Сразу в трех аэропортах — в Казани, Нижнекамске и Бугульме — вводили временные ограничения на прием и отправку самолетов. Следственный комитет России после случившегося возбудил уголовное дело по статье о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мужчина погиб в результате атаки БПЛА ВСУ на автовокзал в Брянской области.

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