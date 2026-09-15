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Общество

В Индонезии нашли обломки пропавшего в шторм парома, поиски пассажиров продолжаются

В Индонезии обнаружили обломки парома Virgo Transport 8 на глубине 30 метров
BASARNAS/Reuters

В Индонезии на глубине 30 м обнаружили обломки парома Virgo Transport 8 , пассажиры которого третьи сутки числятся пропавшими без вести, сообщил глава местной спасательной службы Мохаммад Сяфии. Его цитирует агентство Antara.

По словам Сяфии, пока спасатели и ВМС страны решают, стоит ли перемещать обломки парома с мелководья. Операция по поиску пассажиров продолжается.

«Мы по-прежнему надеемся, что они (пассажиры. — «Газета.Ru») будут найдены в целости в ближайшее время», — сказал глава спасательной службы.

В конце прошлой недели судно Virgo Transport 8 с 243 людьми на борту потеряло связь в Яванском море во время шторма. Паром плыл из города Сурабаи в Банджармасин. Для проведения поисково-спасательной операции привлекли военно-морские силы, водную полицию и специализированный корабль KN SAR Laksmana 241.

По последним данным, при крушении не выжили шесть человек, 108 спасли. Еще 129 числятся пропавшими без вести.

Ранее во Владивостоке ветер выбросил на берег 100-метровый сухогруз.

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