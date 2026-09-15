В Индонезии нашли обломки пропавшего в шторм парома, поиски пассажиров продолжаются

В Индонезии на глубине 30 м обнаружили обломки парома Virgo Transport 8 , пассажиры которого третьи сутки числятся пропавшими без вести, сообщил глава местной спасательной службы Мохаммад Сяфии. Его цитирует агентство Antara.

По словам Сяфии, пока спасатели и ВМС страны решают, стоит ли перемещать обломки парома с мелководья. Операция по поиску пассажиров продолжается.

«Мы по-прежнему надеемся, что они (пассажиры. — «Газета.Ru») будут найдены в целости в ближайшее время», — сказал глава спасательной службы.

В конце прошлой недели судно Virgo Transport 8 с 243 людьми на борту потеряло связь в Яванском море во время шторма. Паром плыл из города Сурабаи в Банджармасин. Для проведения поисково-спасательной операции привлекли военно-морские силы, водную полицию и специализированный корабль KN SAR Laksmana 241.

По последним данным, при крушении не выжили шесть человек, 108 спасли. Еще 129 числятся пропавшими без вести.

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