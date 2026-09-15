Названы регионы РФ, в которых установили выплаты беременным студенткам

Уже 38 регионов России установили единовременные выплаты беременным студенткам в размере от 100 до 250 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законы и нормативные акты субъектов РФ.

По данным на начало сентября, выплаты в 100 тысяч рублей для беременных девушек, обучающихся на очной форме, действуют в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Алтайском, Ставропольском и Хабаровском краях, Владимирской, Волгоградской и Воронежской областях.

Этой категории граждан положены аналогичные выплаты в Калининградской, Калужской, Кемеровской, Курской, Ленинградской, Магаданской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Томской, Ярославской областях и Санкт-Петербурге.

При этом в Хабаровском крае одним из условий для получения такой меры поддержки является возраст от 18 до 23 лет. А в Саратовской и Пензенской областях в 2026 году эти выплаты предусмотрены также для студенток заочной формы обучения.

С 1 августа текущего года в Смоленской области установлена самая большая выплата — до 250 тысяч рублей. По 200 тысяч рублей могут получить студентки в Ивановской и Ульяновской областях и Севастополе, по 150 тыс. — в Удмуртии, Брянской и Тульской областях, 120 тыс. — в Рязанской области.

В большинстве регионов основными требованиями для предоставления данных выплат является срок беременности не менее 12 недель, а также постоянное проживание на территории субъекта в течение не менее трех лет.

На федеральном уровне всем малоимущим беременным женщинам, вставших на учет до 12-й недели беременности, положено единое ежемесячное пособие. Его сумма зависит от регионального прожиточного минимума. Регионы с прошлого года вправе устанавливать дополнительные единовременные выплаты не менее 100 тысяч рублей для беременных студенток очной формы обучения.

6 сентября первый заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что женщины в декретном отпуске должны получать выплаты на протяжении всех трех лет декрета.

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