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Проблемы с бензином в России
Общество

Число жертв наводнения в Непале приблизилось к 1,4 тысячи

CCTV: в Непале число жертв наводнения достигло 1396
Nepal Army/Reuters

Число жертв наводнения в Непале увеличилось до 1396. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на власти азиатской республики.

Утром 26 августа в Непале внезапно произошло мощное наводнение. Его причиной стали землетрясение и оползень на территории Тибета, которые заблокировали русло реки Лхенде. Ее прорыв вызвал резкий подъем уровня воды в реке Бхоте-Коши.

По последним данным, всего пропавшими без вести числятся 2,5 тыс. человек, причем большинство из них иностранцы. Среди них 11 граждан РФ.

Как сообщил глава минфина республики Сварним Вагле, на ликвидацию последствий наводнения стране потребуется около $4–5 млрд. Эти цифры предварительны, поскольку оценка ущерба еще продолжается.

Ранее шестилетняя девочка три дня пролежала под завалами после наводнения в Непале.

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