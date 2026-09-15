Определена численность белых медведей в Арктике

На территории всей Арктики около 22-31 тыс. особей белого медведя, сообщил РИА Новости гендиректор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков.

«В циркумполярной Арктике (во всем северном полярном регионе Земли. — «Газета.Ru») обитает около 26 тысяч белых медведей», — сказал он.

Глава фонда пояснил, что правильнее говорить не о точном числе, а об интервале.

По словам Рыбакова, в российской части Арктики живут примерно 7-9 тыс. медведей.

До этого в Минприроды рассказали, что численность бурых медведей в России с 1990 года увеличилась более чем в 2,3 раза и сейчас составляет около 307,9 тыс. особей. Крупнейшие популяции сосредоточены в Сибири и на Дальнем Востоке.

Больше всего медведей живут в Красноярском крае — 26,6 тыс., Хабаровском крае — 26,2 тыс. и на Камчатке — 24,2 тыс. особей. В России также обитают белые и гималайские медведи. Белый медведь занесен в Красную книгу.

Ранее мужчина разбудил белого медведя и получил штраф в полмиллиона.