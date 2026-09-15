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Общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с «вакцинацией»

Мошенники шлют россиянам фишинговые письма с предложением пройти вакцинацию
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники начали использовать новую схему обмана, рассылая россиянам поддельные сообщения от лица портала «Госуслуги» или медицинских организаций. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

В уведомлениях граждан приглашают пройти вакцинацию от гриппа в сезоне 2026 года, обещая запись без очереди или возможность забронировать зарубежный препарат.

При переходе по ссылке из такого сообщения пользователь попадает на фишинговый сайт, внешне имитирующий интерфейс «Госуслуг». Ввод персональных данных — логина и пароля — на подобных ресурсах открывает мошенникам доступ к реальному аккаунту жертвы на портале.

Эксперты «Мошеловки» напоминают, что записаться на бесплатную прививку по ОМС можно только через официальный портал «Госуслуги», верифицированные государственные приложения или непосредственно в регистратуре медучреждения.

Кроме того, важно помнить, что государственные клиники не требуют оплаты за бронирование вакцин из национального календаря. Граждан призывают проявлять бдительность и не открывать подозрительные ссылки в SMS или электронных письмах, касающихся оказания медицинских услуг.

Ранее стало известно о комбинированных атаках мошенников на россиян.

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