В вузах России учатся студенты из 182 стран, заявил РИА Новости замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

Он уточнил, что в учебных заведениях на всех уровнях высшего образования учатся 422 тыс. иностранцев. Это число может вырасти, так как приемная кампания 2026 года продолжается.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что студенческие годы были задорными и счастливыми. Представитель Кремля, учившийся в Институте стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова (ИСАА), по случаю 70-летия учебного заведения вспомнил, что в советское время студенты ездили на практику.

По его словам, большинство учащихся проводили по году в странах своей специализации и потом, возвращаясь оттуда, наполнялись какими-то традициями.

Представитель Кремля рассказал, что начинал «в виде наказания» за низкие результаты учить турецкий язык в университете. Буквально через несколько лет усердных занятий он понял, что «это было очень здорово».

Ранее было названо число первоклассников в 2026 году.