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Общество

В ООН предрекли дефицит продовольствия из-за блокировки Ормузского пролива

Кобяков: закрытие Ормуза может привести к дефициту продовольствия в мире
Александр Кряжев/РИА Новости

Закрытие Ормузского пролива может негативно сказаться на мировом производстве и поставках продовольствия в течение второй половины этого года и в 2027 году. Об этом заявил руководитель представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в России Олег Кобяков в интервью РИА Новости.

«Эти последствия затрагивают не только текущие ценовые уровни, но также окажут влияние на урожай в будущем, что приведет к снижению объемов производства и поставок продовольствия в середине 2026 года и в 2027 году», — отметил Кобяков.

Он пояснил, что сельскохозяйственные работы зависят от установленного календаря, и любые задержки, даже на несколько недель, могут вынудить фермеров сократить применение удобрений или отказаться от них вовсе, что в свою очередь снижает урожайность независимо от дальнейших условий.

Согласно анализу ФАО, связанные с кризисом потрясения могут привести к росту цен на продукты питания и ухудшению ситуации с голодом в странах и регионах, которые уже сталкиваются с длительными или острыми продовольственными кризисами.

Ранее сообщалось, что в мире до максимума подорожала еда.

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