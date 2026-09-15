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Общество

В Минпросвещения назвали количество школ в Донбассе и Новороссии, работающих дистанционно

Минпросвещения: около 150 школ Донбасса и Новороссии работают дистанционно
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Около 150 школ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по соображениям безопасности проводят обучение в дистанционном режиме. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель главы министерства просвещения РФ Александр Бугаев.

Он отметил, что большинство школ этих регионов начали учебный год в очном формате. Часть учебных заведений работает по промежуточному варианту, когда ученики приходят в школу, получают задания и отчитываются за домашнюю работу, которую выполнили до этого. В чисто дистанционном режиме функционируют около 150 школ.

В августе губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что занятия в школах города с 1 сентября будут проходить в очном формате, дистанционное обучение вводить не планируется.

8 июня Развожаев сообщил, что студенты колледжей и техникумов Севастополя переведены на дистанционное обучение в связи с текущей обстановкой в регионе.

Ранее в МИД заявили об активизации ВСУ обстрелов школ и детских садов.

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