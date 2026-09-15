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Общество

Большинство россиян считают, что ЕР победит на выборах

ВЦИОМ: 76% россиян считают, что ЕР победит на выборах в Госдуму
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Согласно результатам опроса, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМ, 76% граждан России уверены, что на предстоящих выборах в Государственную Думу победит партия «Единая Россия». Об этом сообщил директор по политическим исследованиям центра Михаил Мамонов, пишет РИА Новости.

» 76% россиян заявили о том, что больше всех наберет «Единая Россия». Среди электорально активных этот показатель 80%», — отметил Михаил Мамонов во время круглого стола.

По информации эксперта, 4% опрошенных полагают, что наибольшие шансы на успех имеет КПРФ, 2% — ЛДПР, и еще 2% — партия «Новые люди».

«Что касается 'Единой России', то она действительно воспринимается как ведущая политическая сила, и ожидается, что она сохранит свое лидерство в течение ближайших пяти лет работы новой Государственной Думы», — добавил Мамонов.

Опрос был проведен 12 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, что за четыре дня до выборов в Госдуму большинство россиян не читали программы партий.

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