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Общество

На Украине уволили главу налоговой службы

На Украине уволили и. о. главы налоговой службы Карнаух
Efrem Lukatsky/AP

Правительство Украины уволило исполняющую обязанности председателя Государственной налоговой службы (ГНС) Лесю Карнаух. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной в РФ экстремистской).

«Полномочия Леси Карнаух как исполняющей обязанности председателя ГНС прекращены. Министру финансов поручено представить кандидатуры на следующем заседании правительства для назначения нового руководителя или временного исполняющего обязанности», — отметил он в посте.

Леся Карнаух ранее работала под руководством Руслана Кравченко, который возглавил ГНС 18 июня 2025 года, а затем был назначен на пост генерального прокурора.

До этого кабинет министров Украины обязал налоговые органы передать Министерству обороны сведения обо всех состоящих на воинском учете мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, которые зарегистрированы в базе данных частных предпринимателей.

Ранее Хмара покинул должность и.о. министра обороны Украины.

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