Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Москвичка случайно «унаследовала» номер проститутки и подверглась «атаке» ее клиентов

Baza: москвичка сменила номер и стала получать звонки от клиентов проститутки
Pavel_Kostenko/Shutterstock/FOTODOM

В Москве 22-летняя девушка случайно «унаследовала» телефонный номер проститутки и стала получать звонки от клиентов экс-владелицы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Около двух месяцев назад девушка купила новый номер телефона, однако, начав им пользоваться, она заподозрила неладное — после полуночи ей стали звонить незнакомцы. Сначала она не брала трубку, но потом все же начала отвечать. Собеседники стали предлагать ей «горячую ночь» и звали приехать по указанному адресу.

Вскоре москвичка выяснила, что ее новый номер указан на сайте эскорт-услуг в Калининграде — раньше он принадлежал проститутке. Теперь она блокирует клиентов экс-владелицы.

Случившееся отразилось на личной жизни девушки — ее молодой человек из-за этих звонков стал сомневаться в ее прошлом. В результате пара рассталась.

До этого россиян предупредили о главной опасности после смены номера телефона — старый нужно отвязывать его от личного кабинета в банковском приложении и от других сервисов. В противном случае через несколько месяцев другой человек сможет получить к ним доступ.

Ранее россиянам дали советы, как бороться с телефонным спамом.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!