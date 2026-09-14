Москвичка случайно «унаследовала» номер проститутки и подверглась «атаке» ее клиентов

В Москве 22-летняя девушка случайно «унаследовала» телефонный номер проститутки и стала получать звонки от клиентов экс-владелицы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Около двух месяцев назад девушка купила новый номер телефона, однако, начав им пользоваться, она заподозрила неладное — после полуночи ей стали звонить незнакомцы. Сначала она не брала трубку, но потом все же начала отвечать. Собеседники стали предлагать ей «горячую ночь» и звали приехать по указанному адресу.

Вскоре москвичка выяснила, что ее новый номер указан на сайте эскорт-услуг в Калининграде — раньше он принадлежал проститутке. Теперь она блокирует клиентов экс-владелицы.

Случившееся отразилось на личной жизни девушки — ее молодой человек из-за этих звонков стал сомневаться в ее прошлом. В результате пара рассталась.

До этого россиян предупредили о главной опасности после смены номера телефона — старый нужно отвязывать его от личного кабинета в банковском приложении и от других сервисов. В противном случае через несколько месяцев другой человек сможет получить к ним доступ.

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