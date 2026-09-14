Россиянин отправится в колонию за кражу цветов и плюшевого медведя ради подарка матери

Под Омском сельчанину дали срок за кражу цветов и игрушки ради подарка матери

Под Омском осудили 26-летнего мужчину, который украл букет цветов и большого плюшевого медведя ради подарка для матери. Об этом сообщила пресс-служба судов Омской области.

Инцидент произошел в начале июня в рабочем поселке Саргатка. Мужчина ночью пробрался в торговый павильон и украл с витрины большого мягкого медведя, а также букет альстромерий из холодильника. После этого злоумышленник отправился домой.

Букет мужчина по пути потерял, а медведя вручил в качестве подарка своей матери. Ущерб, причиненный действиями вора, составил 6,5 тысяч рублей.

Мужчину обвинили по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Во время судебного разбирательства он признал свою вину. Отмечается, что ранее он уже был судим за тяжкие преступления и отбывал наказание в колониях строгого режима. На момент кражи у него были неснятые и непогашенные судимости.

В результате суд признал его виновным и назначил наказание в виде года лишения свободы в колонии строгого режима.

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