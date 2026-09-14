Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянин отправится в колонию за кражу цветов и плюшевого медведя ради подарка матери

Под Омском сельчанину дали срок за кражу цветов и игрушки ради подарка матери
Максим Блинов/РИА Новости

Под Омском осудили 26-летнего мужчину, который украл букет цветов и большого плюшевого медведя ради подарка для матери. Об этом сообщила пресс-служба судов Омской области.

Инцидент произошел в начале июня в рабочем поселке Саргатка. Мужчина ночью пробрался в торговый павильон и украл с витрины большого мягкого медведя, а также букет альстромерий из холодильника. После этого злоумышленник отправился домой.

Букет мужчина по пути потерял, а медведя вручил в качестве подарка своей матери. Ущерб, причиненный действиями вора, составил 6,5 тысяч рублей.

Мужчину обвинили по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Во время судебного разбирательства он признал свою вину. Отмечается, что ранее он уже был судим за тяжкие преступления и отбывал наказание в колониях строгого режима. На момент кражи у него были неснятые и непогашенные судимости.

В результате суд признал его виновным и назначил наказание в виде года лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее россиянин ради онлайн-казино подменил фальшивками 5 млн рублей в тайнике матери бойца СВО.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!