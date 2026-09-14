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Общество

Турист из Башкирии хотел улететь в Сочи, но заблудился в лесу

В Башкирии спасли туриста, который заблудился в лесу из-за задержки рейса

В Башкирии спасатели вывели из ночного леса 38-летнего туриста, который заблудился после того, как таксист высадил его не в том месте. Об этом сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

38-летний житель Мелеуза ждал вылета в Сочи, но рейс неоднократно переносили. Мужчина решил отправиться в гостинице и вызвал такси, водитель привез туриста не туда и высадил пассажира в микрорайоне Зеленая Роща.

Мужчина решил самостоятельно пройти по тропе через лес и заблудился, он позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Спустя три часа его нашли спасатели, прибывшим на помощь сотрудникам он первым делом показал билет на самолет в доказательство того, как оказался в лесу посреди ночи. Медицинская помощь туристу не понадобилась.

До этого семилетний мальчик заблудился в лесу в Башкирии и провел там ночь. Ребенка искали с помощью квадрокоптеров. 6 сентября мальчик был обнаружен в лесном массиве примерно в километре от места пропажи, его передали родителям.

Ранее пропавшего на Камчатке 80-летнего грибника нашли на обочине дороги.

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