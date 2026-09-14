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Общество

В Ростовской области пьяная пенсионерка забила мужа металлической лестницей и тростью

Под Таганрогом пенсионерка забила мужа лестницей и тростью
Global Look Press

В Ростовской области 68-летняя пенсионерка поссорилась с мужем и напала на него с тростью и металлической лестницей, пострадавший получил тяжелые травмы, его не спасли. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в поселке Матвеев-Курган. Супруги распивали алкоголь и поссорились. В пылу гнева женщина схватила деревянную трость и несколько раз ударила мужа по голове, а после избила пострадавшего металлической лестницей. Спасти мужчину не удалось.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело, она заключена под стражу. Назначено проведение психиатрической экспертизы, фигурантке может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Кронштадте пьяная женщина вонзила нож в мужа из-за нехватки внимания. Сначала она попыталась скрыть преступление, соврав, что на мужа напал кто-то посторонний, но затем призналась в содеянном. На суде она раскаялась и рассказала, что выпила слишком много и разозлилась на супруга из-за того, что тот не уделял ей внимания и много играл в компьютер.

Ранее в Подольске мужчина забил сожительницу куском стула.

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