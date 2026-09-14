Жителей Москвы предупредили о густом тумане

Густой туман ожидается ночью и утром 15 сентября на улицах и дорогах Москвы и области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Ночью и утром 15 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700м», — говорится в публикации.

В МЧС рекомендовали пешеходам надевать одежду со светоотражающими элементами и внимательно переходить дорогу. Водителям советуют сбросить скорость возле школ и детских садов, а также увеличить дистанцию до машин впереди.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что погода в Москве и Подмосковье на неделе с 14 по 20 сентября будет переменчивой. Резких колебаний, потеплений и заморозков не прогнозируется.

По ее словам, 15 сентября существенных осадков не ожидается. Ночью минимальная температура составит +10…+12°С в Москве и +8…+13°С в Подмосковье. Днем столбики термометров покажут +17…+19°С в Москве и +15…+20°С по области.

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