Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В Ивановской области школьница помогла мошенникам украсть из дома золото на миллион

В Ивановской области школьница оставила сестру без золота, поверив мошенникам
Shutterstock/FOTODOM

В Ивановской области 14-летняя школьница помогла мошенникам обокрасть квартиру старшей сестры, из которой похитили золото на миллион рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались со школьницей в мессенджере. Мужчина представился сотрудником ФСБ и сообщил, что родители подростка якобы подозреваются в финансировании террористической организации. Запуганной девочке внушили, что для спасения семьи и проведения проверки она должна строго выполнять все указания куратора и никому об этом не рассказывать.

Следуя инструкциям звонившего, несовершеннолетняя сняла на камеру имеющиеся дома ценности и отправила видеозапись собеседнику. Затем аферисты выведали точный адрес проживания семьи и время, когда взрослых не будет дома.

Девочка положила ключи от дома в беседку около дома и ушла. Неизвестные проникли в жилище и похитили все золотые украшения. Пропажу драгоценностей старшая сестра обнаружила на следующий день и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее москвич отдал мошенникам 13 млн рублей, поверив в посылку для матери.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!