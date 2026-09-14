В Ивановской области школьница помогла мошенникам украсть из дома золото на миллион

В Ивановской области 14-летняя школьница помогла мошенникам обокрасть квартиру старшей сестры, из которой похитили золото на миллион рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались со школьницей в мессенджере. Мужчина представился сотрудником ФСБ и сообщил, что родители подростка якобы подозреваются в финансировании террористической организации. Запуганной девочке внушили, что для спасения семьи и проведения проверки она должна строго выполнять все указания куратора и никому об этом не рассказывать.

Следуя инструкциям звонившего, несовершеннолетняя сняла на камеру имеющиеся дома ценности и отправила видеозапись собеседнику. Затем аферисты выведали точный адрес проживания семьи и время, когда взрослых не будет дома.

Девочка положила ключи от дома в беседку около дома и ушла. Неизвестные проникли в жилище и похитили все золотые украшения. Пропажу драгоценностей старшая сестра обнаружила на следующий день и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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