В Пекине введут запрет на использование БПЛА

Власти Пекина запретят использование, владение и хранение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их компонентов по всему городу с 15 ноября. Об этом сообщает газета China Daily.

«Вся административная территория Пекина будет отведена под контролируемое воздушное пространство для БПЛА», — говорится в публикации.

В соответствии с новыми правилами, физическим и юридическим лицам запретят перевозить и ввозить беспилотники и их комплектующие в столицу.

Как пишет газета, полеты беспилотников по всему городу будут запрещены, если иное не предусмотрено нормативными актами. Исключение сделают для организаций, которые занимаются борьбой с терроризмом, охраной порядка, экстренным спасением и ликвидацией последствий стихийных бедствий.

По данным издания, владельцам дронов нужно избавиться от устройств до 15 ноября. Им предлагают продать аппараты компаниям, занимающимся выкупом техники, или сертифицированным властями, либо сдать их на переработку в назначенные пункты. За один дрон власти могут выплатить субсидию от $14,9 до $447.

Ранее в Китае создали систему борьбы с дронами, работающую без радара.