Психолог объяснила причину выбора привычного дискомфорта в жизни

Человек на протяжении долгого времени может не менять привычный, но при этом дискомфортный образ жизни из-за внутренних установок и привычного представления о себе. Об этом газете «Известия» рассказала профессор психологии, писатель и международный эксперт по психологии человека, основатель Happy Life Academy Стояна Нацева.

По словам специалиста, психике нередко проще сохранять знакомое положение дел, даже если оно не устраивает самого человека. Привычная ситуация воспринимается как предсказуемая, в то время как перемены неизбежно связаны с неопределенностью. На фоне этого человек может продолжать работать на нелюбимой работе, несмотря на желание профессионального развития.

Психолог объяснила, что возможность получить новую работу может ассоциироваться с повышенной ответственностью, а изменение отношений — с необходимостью заново выстраивать жизнь.

«Новая должность может пугать ответственностью, смена отношений — необходимостью заново строить жизнь, а собственный бизнес — рисками и отсутствием привычной стабильности. В результате человек иногда выбирает знакомый дискомфорт вместо возможности изменить ситуацию», — отметила эксперт.

Она добавила, что на формирование представлений о себе и собственных возможностях также влияют события прошлого. Так, ребенок, которого критиковали за проявление инициативы, может прийти к выводу, что безопаснее не проявлять активность. Пережитый отказ способен сформировать убеждение, что человека невозможно принять таким, какой он есть. А регулярные призывы быть реалистом могут привести к мысли, что серьезные цели недостижимы.

Со временем подобные выводы становятся частью самоощущения. Человек уже не воспринимает их как сформировавшиеся установки и может считать их объективными чертами своего характера.

Например, тот, кто привык считать себя осторожным, будет чаще обращать внимание на аргументы против риска. Человек, убежденный в своей неспособности хорошо зарабатывать, может воспринимать новые возможности не как перспективу, а как повод для тревоги.

По словам психолога, в результате возникает замкнутый круг. Страх неудачи заставляет человека избегать действий, из-за чего у него не появляется новый опыт. Отсутствие такого опыта затем воспринимается как доказательство собственной неспособности. Таким образом, человек стремится сохранить не только привычный образ жизни, но и сформировавшееся представление о самом себе.

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