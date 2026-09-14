Подросток получил тяжелые травмы после взрыва на неработающей АЗС в Ивановской области

В Ивановской области подросток получил травмы после взрыва на неработающей АЗС

В Ивановской области 14-летний подросток пострадал после взрыва на неработающей автозаправке. Об этом сообщает «Барс».

Инцидент произошел 13 сентября на автомобильной заправке, расположенной на выезде из поселка Ильинское-Хованское — она уже длительное время не работает. Предварительно, подросток пришел туда вместе с друзьями и использовал источник открытого огня, находясь в этот момент возле хранилища бензина. После этого произошел взрыв.

В результате случившегося школьника госпитализировали в больницу, врачи оценили его состояние как тяжелое. Подробной информации о травмах, которые он получил, не поступало.

В СУ СК России по региону сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, а также опросили очевидцев. Назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, прочие детали инцидента устанавливаются. По версии следствия, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

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