Композитор объяснил, помогает ли музыка восстановиться после стресса

Классические музыкальные произведения не рассчитаны на пассивное расслабление, а их терапевтический эффект зависит от культурной подготовки человека. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщил композитор, лауреат Государственной премии СССР, народный артист России Владимир Дашкевич.

Специалист отметил, что распространенное сегодня понятие «расслабляющей музыки» не имеет профессионального смысла и нередко подменяет серьезную интеллектуальную работу.

Композитор связал восприятие музыки с особенностями работы полушарий головного мозга. Левое, по его словам, связано с рациональным «я» и речью, тогда как правое — с коллективным «мы» и музыкальными центрами. Возникающее между ними противоречие, считает композитор, способно препятствовать спонтанному исцелению с помощью искусства, если человек не знаком с ним с детства.

По словам эксперта, предлагать классическую музыку неподготовленному человеку во время кризиса практически бессмысленно, поскольку произведение может оказаться для него непонятным. Эксперты при этом отмечают, что на общее состояние когнитивной сферы способен влиять и резкий звук по утрам, становясь дополнительной нагрузкой для нервной системы.

Дашеквич также подчеркнул, что произведения великих авторов, в том числе Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганна Себастьяна Баха, не создавались исключительно как средство успокоения. Их музыка, по его словам, нередко отражала и предвосхищала масштабные социальные изменения и требовала от слушателя активного эмоционального участия.

В некоторых случаях для восстановления ментального равновесия человеку нужен не музыкальный фон, а полная тишина. По словам артиста, своевременный ментальный отдых без внешних стимулов запускает внутренние процессы, которые могут способствовать творческому прорыву.

При этом рок-музыка иногда может эффективнее вывести человека из кризисного состояния, чем медленные и вялые мелодии, поскольку дает импульс к действию. Искусство должно формировать правильные модели поведения и мышления, а такая задача предполагает интеллектуальное напряжение.

«Хорошие композиторы требуют от человека активности. Их музыка — это музыка протеста, которая помогает найти правильный путь в сложной жизни. Хорошая музыка помогает людям стать лучше и найти путь к добру, а для этого нужно активное восприятие», — заявил эксперт.

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