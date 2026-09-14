Жителей Московского региона предупредили о заморозках в ближайшие ночи

В ближайшие две-три ночи в Московском регионе будет сохраняться возможность заморозков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Синоптическая ситуация в ближайшие две-три ночи в столичном регионе по-прежнему располагает к активному ночному выхолаживанию — местами температура ожидается в пределах +1°C...+6°C, с вероятностью заморозков в травостое и на почве», — написал специалист.

Леус добавил, что температурный минимум минувшей ночью в Москве оказался близким к климатической норме этого дня — +8,8°C. При этом самой холодной точкой в столичном регионе стали Черусти — +1,8°C, отметил синоптик.

Несколькими часами ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что погода в Москве и Московской области на неделе с 14 по 20 сентября будет переменчивой. Однако резкие колебания, потепления и заморозки в этот период не прогнозируются, уточнила синоптик.

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