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Общество

В аэропорту Сочи задержали более 50 рейсов

ТАСС: 55 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи на более чем 15 часов
Telegram-канал «Аэропорт Сочи»

Вылет и прилет 55 рейсов задерживаются в международном аэропорту Сочи на более чем 15 часов. Об этом сообщает ТАСС.

На вылет задерживается 21 рейс, на прием — 34. Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов аэропорту Сочи. Ограничения были сняты в 09:13 мск.

До этого россиянам объяснили, что делать при задержке рейса. В первую очередь необходимо уточнить у представителя авиакомпании причины задержки и ориентировочное время отправления. При задержке от двух часов можно рассчитывать на напитки, от четырех — на питание, от шести — на размещение в гостинице. Если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер.

Кроме того, у авиакомпании необходимо запросить справку о задержке рейса: она пригодится для последующего обращения в страховую компанию или для подачи претензии перевозчику.

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