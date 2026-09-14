Генпрокурор Украины опубликовал обвинения в адрес главы НАБУ

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале опубликовал первую серию видеозаписей с обвинениями в адрес главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса.

В ролике речь идет об уголовном деле против главы НАБУ за подкуп студентов в пользу Блока Юлии Тимошенко в 2009 году. В видео утверждается, что Кривонос фиктивно усыновил ребенка, чтобы попасть под амнистию и избежать ответственности.

Также в ролике представлены кадры допроса матери ребенка. Она рассказывает обстоятельства фиктивного усыновления.

14 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду представление на увольнение Кравченко с должности.

До этого Зеленский заявил, что у Кравченко есть только один путь — увольнение. При этом сам Кравченко еще 7 сентября официально объявил о своей отставке. Он назвал свой уход «политическим решением».

Сейчас Кравченко находится за границей. Чиновник отметил, что находится в зарубежной командировке. В рамках поездки у Кравченко запланирован ряд встреч, на которых он планирует проинформировать международных партнеров о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что генпрокурор Украины «сошел с ума».