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Общество

Губернатор рассказал о состоянии воспитанников атакованного ВСУ детсада в Севастополе

Развожаев: воспитанники атакованного ВСУ детсада находятся в корпусе школы
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Воспитанники детского сада, который попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе, находятся в корпусе начальной школы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«На момент инцидента все дети находились в укрытии. Воспитанники детского сада сейчас находятся в корпусе начальной школы вместе со своими воспитателями по адресу: ул. Казачья, 11 Б. Сейчас родители могут забирать детей», — написал глава города.

Развожаев добавил, что спецслужбы проводят необходимые мероприятия в детском саду.

Несколькими часами ранее Развожаев сообщил, что крыша детского сада «Маяк детства» в Севастополе загорелась в результате отражения беспилотной атаки. Воспитанников и персонал учреждения эвакуировали. На месте проводилась тщательная проверка всех помещений.

Накануне губернатор Севастополя сообщил, что мужчина и женщина пострадали во время второй за день атаки ВСУ на город. По его словам, силы противовоздушной обороны и огневые группы нейтрализовали 12 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее на предприятии в Татарстане произошел пожар после атаки БПЛА.

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