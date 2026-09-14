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Общество

Медведь спрятался за спиной пожилого мужчины на прогулке и попал на видео

В Канаде на видео сняли, как медведь на улице спрятался за спиной пенсионера

В Канаде медведь спрятался за спиной пожилого мужчины, вышедшего на прогулку, пишет Fox News. Сам пенсионер не понимал, почему ему кричат люди на улице и что хотят от него.

Видео с медведем, снятое в Британской Колумбии, разошлось по соцсетям и набрало более 35 миллионов просмотров. На кадрах видно, как мужчина спокойно идет по тротуару с пакетом в руке. В нескольких шагах позади него движется крупный черный медведь.

Люди на противоположной стороне улицы начинают громко предупреждать мужчину об опасности. Только после этого он обернулся и заметил медведя, после чего попытался побыстрее уйти от зверя.

Крики очевидцев также привлекли внимание животного. Медведь остановился, развернулся и ушел в другую сторону.

Ранее медведь ворвался в дом и растерзал пожилого мужчину в инвалидной коляске.

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