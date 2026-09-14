Стало известно состояние петербурженки, пострадавшей от нападения незнакомца с ножом

78.ru: петербурженке удалили селезенку после нападения незнакомца с ножом

Петербурженка, которую накануне ранил ножом незнакомец, остается в реанимации. Об этом телеканалу 78.ru рассказала ее подруга.

По ее словам, пострадавшая находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Она под наркозом, однако скоро ее начнут выводить из медикаментозного сна.

«Удаляли селезенку и зашивали желудок, поставили дренаж, чтобы не случился пневмоторакс», — сообщила женщина.

Также она отметила, что у злоумышленника был длинный нож, поэтому рана оказалась глубокой.

Инцидент произошел днем 12 сентября у метро «Проспект Большевиков». 37-летняя женщина сидела на скамейке и пила кофе, когда к ней подошел неизвестный в черной куртке.

Мужчина нанес ей удар ножом и спокойно покинул место происшествия. Жертву экстренно доставили в реанимацию, а нападавшего объявили в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неадекватный мужчина напал на двух детей на улице в Воронеже.