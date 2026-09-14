Родителям дали советы, как реагировать на желание школьника покрасить волосы

Родителям важно не запрещать школьнику красить волосы в яркий цвет, а понять причины такого желания ребенка. Об этом VSE42.Ru рассказал директор Домашней школы «Цифриум» Алий Шокаров.

Специалист объяснил, что желание изменить внешность является естественной частью взросления подростка. Поэтому в таких случаях взрослым следует разобраться, почему именно ребенок хочет сменить свой имидж.

При этом эксперт предупредил, что жесткий запрет на реализацию задумки может спровоцировать у подростка протест. Родителям, дети которых учатся в школах с установленными требованиями к внешнему виду, нужно объяснить запрет не как личное ограничение, а как часть правил и культуры учебного заведения.

«При отсутствии жесткого запрета предложите компромисс: временные красители или щадящие оттенки. Это позволит ребёнку попробовать новое, не нарушая правил», — посоветовал специалист.

Он также добавил, что самовыражение подростка можно направить в другие сферы жизни, например в спорт, творчество или школьные проекты.

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова до этого говорила, что школа может устанавливать требования к одежде учеников, но не имеет права регламентировать длину, цвет волос или форму стрижки. По словам эксперта, учебное заведение также не вправе отстранять ребенка от занятий из-за необычной прически.

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