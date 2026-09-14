Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Родителям дали советы, как реагировать на желание школьника покрасить волосы

Эксперт Шокаров: желание изменить внешность является частью взросления ребенка
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Родителям важно не запрещать школьнику красить волосы в яркий цвет, а понять причины такого желания ребенка. Об этом VSE42.Ru рассказал директор Домашней школы «Цифриум» Алий Шокаров.

Специалист объяснил, что желание изменить внешность является естественной частью взросления подростка. Поэтому в таких случаях взрослым следует разобраться, почему именно ребенок хочет сменить свой имидж.

При этом эксперт предупредил, что жесткий запрет на реализацию задумки может спровоцировать у подростка протест. Родителям, дети которых учатся в школах с установленными требованиями к внешнему виду, нужно объяснить запрет не как личное ограничение, а как часть правил и культуры учебного заведения.

«При отсутствии жесткого запрета предложите компромисс: временные красители или щадящие оттенки. Это позволит ребёнку попробовать новое, не нарушая правил», — посоветовал специалист.

Он также добавил, что самовыражение подростка можно направить в другие сферы жизни, например в спорт, творчество или школьные проекты.

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова до этого говорила, что школа может устанавливать требования к одежде учеников, но не имеет права регламентировать длину, цвет волос или форму стрижки. По словам эксперта, учебное заведение также не вправе отстранять ребенка от занятий из-за необычной прически.

Ранее родителям объяснили, как понять, что ребенок попал под влияние деструктивного контента.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!