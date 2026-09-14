В России предложили не наказывать за самооборону при проникновении в дом посторонних

ЛДПР предложила отметить наказание за превышение самообороны при защите дома

Внести в статью 37 Уголовного кодекса России поправки, предполагающие отмену уголовного наказания граждан за самооборону при защите от незаконного проникновения в дом, предложила партия ЛДПР. Соответствующий проект закона группа депутатов политической силы, включая главу партии Леонида Слуцкого, направила на отзыв в кабмин, сообщила пресс-служба.

Cлуцкий подчеркнул, что недопустимо наказывать человека уголовно за защиту дома и близких в случае незаконного проникновения в дом посторонних.

По его словам, действия в данной ситуации нельзя рассматривать как превышение пределов допустимой самообороны.

Глава ЛДПР выразил мнение, что дом является границей безопасности семьи, и пересекающие ее преступники должны осознавать всю серьезность последствий такого поступка.