Врачи предостерегли здоровых людей от сдачи тестов на одну болезнь

Эксперт по тестированию на болезнь Альцгеймера Николас Эштон из Banner Health в Аризоне призвал не сдавать новые анализы крови на выявление заболевания пациентам без нарушений памяти. Его слова приводит Independent.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов разрешило сдавать четыре анализа крови для диагностики причин проблем с памятью. Independent указывает, что новейшие тесты для диагностики болезни Альцгеймера способны за несколько лет предсказать развитие недуга, но врачи отмечают, что людям без симптомов не нужно проходить эти тесты.

Более быстрая диагностика поможет пациентам с ранней стадией болезни Альцгеймера получить доступ к лекарствам, которые могут замедлить ухудшение их симптомов, но незначительно. Здоровым людям не рекомендуется сдавать эти тесты.

По словам Эштона, положительный результат говорит только о факторе риска, но не гарантирует развитие недуга. Вместо тестирования врачи призывают сосредоточиться на профилактике. Масштабное исследование продемонстрировало, что отсутствие высокого кровяного давления, диабета и привычки курить в среднем возрасте дает возможность прожить без деменции почти на 13 лет дольше.

Для поддержания здоровья мозга экспертами рекомендуются регулярные физические нагрузки, полноценный сон и правильное питание. Медики также призывают лечить гипертонию на ранних стадиях, чтобы минимизировать риски в будущем.

Ранее стало известно, что иммунные клетки вне мозга могут повреждать нейроны при болезни Альцгеймера.