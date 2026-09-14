Ортопед предупредил об опасности обуви на высокой платформе

Ортопед Литвиненко: обувь на высокой платформе может привести к плоскостопию

Туфли, кроссовки и другая обувь на высокой платформе может навредить здоровью, спровоцировав проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Об этом в беседе с aif.ru предупредил ортопед Андрей Литвиненко.

Специалист напомнил, что обычно обувь на высокой платформе бывает тяжелой.

«Это постоянная дополнительная нагрузка на ноги. Если постоянно целыми днями в такой обуви ходить, то потом будут проблемы с опорно-двигательным аппаратом и с сосудами нижних конечностей», — подчеркнул ортопед.

По его словам, кроссовки или туфли на массивной платформе также могут привести к плоскостопию. Это происходит в результате того, что при ходьбе в обуви с подошвой 3-4 сантиметра стопа перестает правильно работать.

Хирург-ортопед Абхиджит Агаше до этого предупреждал, что привычка ходить дома в тонких тапочках без амортизации или босиком по твердому полу может со временем привести к хронической боли в пятках. По его словам, такая обувь не смягчает нагрузку, из-за чего мышцы и другие структуры стопы вынуждены работать интенсивнее.

Ранее врач предупредил о вреде привычки долго сидеть в позе «нога на ногу».