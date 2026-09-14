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Общество

Двое жителей Башкирии похитили мужчину из-за долга и угрожали ему газовой горелкой

В Башкирии двое мужчин похитили человека с целью вымогательства
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Уфе суд заключил под стражу двух обвиняемых по делу о похищении человека, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкортостана.

Инцидент произошел 1 сентября на АЗС в селе Михайловка Уфимского района. По версии следствия, мужчины похитили знакомого, задолжавшего им неназванную денежную сумму. Они применили к мужчине физическую силу и использовали оружие.

Поместив потерпевшего в автомобиль, злоумышленники продолжили наносить удары и угрожали газовой горелкой, требуя пароли от телефонов и банковских приложений. Затем мужчину вывезли в лесной массив в Благовещенском районе, однако ему удалось сбежать.

Позже нападавших задержали по обвинению в похищении человека (п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Уфимский районный суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее в Зауралье ОПГ похитила инвалида и украла у него более миллиона рублей.

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