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Общество

В НАБУ прокомментировали заявление генпрокурора о подозрении главе ведомства

В НАБУ считают действия генпрокурора продолжением системной атаки на ведомство
Национальное антикоррупционное бюро Украины

Ни одного подозрения директору Национального антикоррупционного бюро Украины НАБУ Семену Кривоносу официально не вручено. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Заявление генпрокурора Руслана Кравченко о том, что он подписал постановление о предъявлении подозрения директору НАБУ и человеку, близкому к руководителю САП, в бюро расценивают как продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы страны.

«По состоянию на сейчас ни одного подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу официально не вручено. Так же НАБУ не изымало никаких уголовных производств, о которых говорится в заявлениях генерального прокурора. Все утверждения о якобы изъятии НАБУ таких производств не соответствуют действительности», — говорится в сообщении антикорупционного органа.

По словам представителей НАБУ, слова Кравченко носят публичный, а не процессуальный характер. НАБУ и САП никогда не предлагали и не требовали никакой неприкосновенности для кого-либо, включая своих сотрудников, добавили там.

Ранее генпрокурор Украины подал заявление об отставке.

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