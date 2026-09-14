В Минприроды рассказали, что поможет защититься от медведей

В Минприроды призвали исключить доступ медведей к пищевым отходам на свалках

Минприроды России рекомендовало региональным властям исключить доступ медведей к пищевым отходам на свалках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

В министерстве также призвали информировать туристов о правилах поведения на природе и оповещать о выходе медведей к населенным пунктам своевременно.

«Существенно сократить количество конфликтов регионы могут за счет мер профилактики. Прежде всего, это исключение доступа медведей к пищевым отходам на свалках, туристических лагерях, поселках. Категорически запрещено подкармливать медведей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медведь быстро привыкает к легкой пище и перестает бояться человека, но именно страх является ключевым фактором, который удерживает опасного хищника на расстоянии.

12 сентября МБУ «Городское зеленое строительство» Улан-Удэ сообщило, что все экологические маршруты и организованные тропы для туристов в Бурятии временно закрыты из-за угрозы встречи с медведями.

В сообщении ведомства уточняется, что решение закрыть тропы было принято согласно распоряжению правительства республики, обусловленному «участившимися случаями выхода медведей» к населенным пунктам и на лесные опушки.

Ранее биолог объяснил, влияет ли снег на численность медведей.