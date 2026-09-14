В Приангарье медведь растерзал пенсионера-грибника

В Иркутской области пенсионер встретил в лесу медведя и не выжил

В Киренском районе Иркутской области медведь напал на пенсионера, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В субботу, 12 сентября, житель села Алымовка отправился за грибами и не вернулся домой.

Родственники вышли на поиски вместе с охотниками и обнаружили его мотоцикл на лесной дороге. Рядом с техникой заметили медведя, а неподалеку — тело пропавшего мужчины.

Хищника ликвидировали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого медведь час преследовал байкера в Ленобласти. Инцидент произошел на 175-м километре трассы «Кола». Мотоциклист заблудился на лесной дороге, остановился изучить карту и услышал звук ломающегося дерева, а затем увидел медведя ростом около метра в холке. Байкер попытался скрыться, но через километр заметил, что зверь продолжает преследовать его. Почти час мужчина кружил по бездорожью, затем ему удалось выехать на Мурманскую трассу и добраться до Петербурга.

Ранее в Бурятии медведь напал на мужчину, который провожал жену на автобус.